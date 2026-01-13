Российские беспилотники атаковали Староварваровку на Донетчине: из-под завалов дома достали тело мужчины, есть раненый

Последствия атаки на Староварваровку. Фото: ГСЧС

В ночь с 12 на 13 января в результате удара по селу Староварваровка на Донетчине погиб мужчина. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, погибший – 1974 года рождения.



В пресс-службе ГСЧС Донетчины рассказали, что Староварваровку атаковали семь ударных российских дронов.



Повреждены 17 частных домов, в одном из них возник пожар. Спасатели потушили огонь на площади 25 квадратных метров.



Во время проведения аварийно-спасательных работ бойцы ГСЧС обнаружили и достали из-под завалов частного дома тело погибшего. Также в результате атаки один человек получил ранения. Работы на месте удара завершены.

Напомним, что ночью и утром 13 января войска России ракетами и дронами ударили по энергетике Донетчины, в результате чего без света осталась часть абонентов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко