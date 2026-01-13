МиГ-29 ВСУ точными бомбами AASM поразил позиции оккупантов

Сброс AASM-250 HAMMER на ВС РФ.

В сети появилось видео, на котором экипаж украинского МиГ-29 с помощью управляемых бомб AASM-250 HAMMER наносит удары по позициям оккупантов и местам хранения их боеприпасов. Запись опубликована в блоге пилотов ВСУ «Соняшник».



В подписи к видео говорится: «Спасибо побратимам Sharkоводам за предоставленную цель и возможность наблюдать за русо**зом в отличном качестве».

Екіпаж МіГ-29 бомбами AASM-250 HAMMER наносить ураження позицій окупантів та місця зберігання їх БК



В Генштабе ВСУ уточнили, что за последние сутки авиация поразила десять районов сосредоточения личного состава противника и два пункта управления.

