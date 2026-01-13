Украинские десантники ударом из «Града» сорвали ротацию российской армии в Покровске

Удар по оккупантам в Покровске. Фото: кадр из видео

В микрорайоне Шахтерский города Покровск Донецкой области разведка обнаружила ротацию российских войск и подготовку к штурмовым действиям. Об этом сообщили в пресс-службе 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.



Украинские десантники отработали по захватчикам из РСЗО «Град».



«Залп из 10 снарядов – это концентрированная ненависть за все, что делает оккупант. Как результат: уничтожена легкая техника, поражена живая сила – минус шесть врагов. Противник остался без ресурсов и был вынужден прекратить свои действия», – рассказали в бригаде.

Напомним, что украинская армия взяла под контроль здание горсовета и подняла флаг в центре Купянска Харьковской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко