ВСУ уничтожили укрытия российских войск на Лиманском направлении: под удар попали пилоты дронов

Удар по укрытию российских войск на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты дронов батальона Signum уничтожили укрытия российской армии на Лиманском направлении. Об этом сообщили на странице подразделения Signum 53-й механизированной бригады ВСУ.



В частности, поражены укрытие российских пилотов дронов и скопление личного состава оккупантов в гараже, который в результате удара обрушился



«Это не разовые удары, а целенаправленное истощение противника. Лишение его безопасности, возможности скрываться и нормально работать», – отметили в подразделении.

Напомним, что украинские десантники ударом из РСЗО «Град» сорвали ротацию российской армии в городе Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко