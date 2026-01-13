Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
ВСУ уничтожили укрытия российских войск на Лиманском направлении: под удар попали пилоты дронов
13 января 2026, 22:46

ВСУ уничтожили укрытия российских войск на Лиманском направлении: под удар попали пилоты дронов

Удар по укрытию российских войск на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Удар по укрытию российских войск на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты дронов батальона Signum уничтожили укрытия российской армии на Лиманском направлении. Об этом сообщили на странице подразделения Signum 53-й механизированной бригады ВСУ.

В частности, поражены укрытие российских пилотов дронов и скопление личного состава оккупантов в гараже, который в результате удара обрушился

«Это не разовые удары, а целенаправленное истощение противника. Лишение его безопасности, возможности скрываться и нормально работать», – отметили в подразделении.

Напомним, что украинские десантники ударом из РСЗО «Град» сорвали ротацию российской армии в городе Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Лиманское направление
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Дроны
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

«Отжатая» в оккупации промышленность как трофей войны: Что происходит с предприятиями востока и юга Украины
Исследование редакций «Новости Донбасса», РИА «Південь», 0642.ua и 0629.com.ua
26 декабря 2025, 13:44
НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
13:48
Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
09:30
На оккупированной Луганщине РФ сворачивает соцвыплаты
15:51
В ДТП под Алчевском погиб командир 136-й бригады армии РФ
12:31
Одна стихия — две реальности: в РФ — расследуют, в Луганске — отчитываются
09:29
Система образования оккупированной Херсонщины осталась без финансирования
08:28
«АТЕШ» заявил о масштабных репрессиях против верующих в Крыму
17:14
Оккупированную Луганщину засыпало снегом: проблемы жителей тонут в отчетах «ЛНР»
16:13
Не простояла и недели: в Луганске демонтируют городскую елку
12:10
Захваченная часть Запорожской области — более суток без света
09:54
На оккупированной Донетчине увольняют более тысячи энергетиков
все новости
00:28
НАБУ и САП ищут коррупционеров в одной из фракций Верховной Рады — СМИ пишут о Тимошенко
22:46
ВСУ уничтожили укрытия российских войск на Лиманском направлении: под удар попали пилоты дронов
22:21
Армия РФ беспилотником «Ланцет» ударила по Краматорской громаде: повреждены дома
21:58
Россия в 2025 году хотела захватить Донбасс и выйти к Одессе, чтобы отрезать от моря Украину – Сырский
21:36
Украинские десантники ударом из «Града» сорвали ротацию российской армии в Покровске
20:32
Дроны атаковали захваченную Макеевку: возник пожар, под удар попала подстанция
20:02
«Могилы во дворах и выгоревшие дома»: в ВСУ показали видео, как сейчас выглядит Константиновка
19:14
Беспилотники атаковали оккупированный Донецк: сообщают об ударе по телевышке
19:01
Российские штурмовые группы активизировали попытки просочиться в северную часть Покровска – ВСУ
18:06
Российские БПЛА атаковали железнодорожников в Донецкой области: есть раненые
17:59
Принудительная эвакуация из Кушугума: введен жесткий запрет на возвращение
17:45
Российские беспилотники атаковали Староварваровку на Донетчине: из-под завалов дома достали тело мужчины, есть раненый
17:23
ГБР разоблачило межрегиональный канал сбыта наркотиков в Донецкой и Киевской областях
17:00
В оккупированном Мариуполе сократят трамваи из-за дефицита электроэнергии
16:59
Для назначения Шмыгаля министром энергетики не хватило голосов
16:59
Дружковка почти сутки обесточена из-за удары РФ
16:27
Трактор СКАУТ — универсальная техника для вашего хозяйства (реклама)
16:16
МиГ-29 ВСУ точными бомбами AASM поразил позиции оккупантов
16:10
Войска России ракетами и дронами ударили по энергетике Донетчины: без света осталась часть абонентов
15:51
В результате российского удара по энергообъекту ранены две сотрудницы Запорожского облэнерго
15:25
РФ уже 17 дней не проводит массированных атак «Шахедами»
15:01
Армия РФ продвинулась возле Шандриголово и Свято-Покровского
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
13:23
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине — мониторы
13:19
Армия РФ ударила по Краматорской громаде, есть раненые
13:11
Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
12:15
В Славянске из-за удара БПЛА вспыхнул пожар
12:09
Украина создает «язык суверенитета» и собственный шрифт
11:42
В Генштабе ВСУ подтвердили удар ВСУ по предприятию в Ростовской области
все новости
ВИДЕО
Удар по укрытию российских войск на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили укрытия российских войск на Лиманском направлении: под удар попали пилоты дронов
13 января, 22:46
Удар по оккупантам в Покровске. Фото: кадр из видео Украинские десантники ударом из «Града» сорвали ротацию российской армии в Покровске
13 января, 21:36
Последствия атаки на захваченную Макеевку. Фото: соцсети Дроны атаковали захваченную Макеевку: возник пожар, под удар попала подстанция
13 января, 20:32
Константиновка. Фото: кадр из видео «Могилы во дворах и выгоревшие дома»: в ВСУ показали видео, как сейчас выглядит Константиновка
13 января, 20:02
Предположительный удар по телевышке в оккупированном Донецке. Фото: кадр из видео Беспилотники атаковали оккупированный Донецк: сообщают об ударе по телевышке
13 января, 19:14
Фото: Запорожская ОВА Принудительная эвакуация из Кушугума: введен жесткий запрет на возвращение
13 января, 17:59

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор