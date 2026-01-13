Российские штурмовые группы активизировали попытки просочиться в северную часть Покровска – ВСУ

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины продолжают контролировать северную часть города Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



По словам военных, все перемещения российских оккупантов своевременно выявляются и по ним наносится огневое поражение.



«Противник активизировал попытки просочиться при помощи штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги. Однако Силы обороны останавливают усилия противника. В Мирнограде украинские подразделения контролируют северную часть города и не дают оккупантам заводить тяжелую технику в его южную часть. Продолжаются поисково-ударные действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага. Украинские подразделения обеспечиваются необходимыми средствами для поддержания боеспособности в условиях низких температур. Для снабжения используются тяжелые дроны и наземные роботизированные комплексы», – рассказали в ГВ «Восток».

Напомним, что российская армия воспользовалась погодой и усилила давление на город Часов Яр Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко