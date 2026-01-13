Россия в 2025 году хотела захватить Донбасс и выйти к Одессе, чтобы отрезать от моря Украину – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

В 2025 году Россия стремилась завершить войну против Украины, но планировала разгром ВСУ, навязав Киеву свои условия с позиции силы. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, оккупанты пытались полностью захватить территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей и правобережья Херсонщины, а также намеревались выйти к Одессе, чтобы отрезать Украине выход к морю.



«Мы не допустили критических прорывов противника, сорвали его планы, многократно заставляли откладывать сроки планируемых операций. Выстояли. Потому что наши воины работали на грани, с полной самоотдачей, нанося оккупантам максимальные потери и сократив в течение года вражескую армию более чем на 418 тысяч человек убитыми и ранеными», – заявил главком.

Напомним, что украинская армия взяла под контроль здание горсовета и подняла флаг в центре Купянска Харьковской области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко