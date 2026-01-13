Дружковка почти сутки обесточена из-за удары РФ

Дружковка обесточена уже почти сутки. Фото: Вадим Филашкин

В Дружковке сложная ситуация, в городе почти сутки отсутствует электроснабжение в результате российской атаки. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Город обесточен уже почти сутки из-за обстрела российских оккупантов. Ситуацию осложняют морозная температура воздуха и постоянные атаки врага», — отметил он.



Филашкин уточнил, что обсудил ситуацию в Дружковке на совещании с профильными структурными подразделениями ОГА, правоохранительными органами и коммунальными службами. На встрече обговорили возможные пути восстановления электроснабжения.



«Делаем все необходимое, чтобы в кратчайшие сроки вернуть электричество в общину», — резюмировал начальник администрации.



Ранее мы писали, что ночью и утром 13 января российские оккупанты совершили ракетно-дроновую атаку на энергетические объекты в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»