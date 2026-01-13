Армия РФ беспилотником «Ланцет» ударила по Краматорской громаде: повреждены дома

13 января в 19:00 российские войска нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Оккупанты для атаки использовали БПЛА «Ланцет».



Повреждены шесть частных домов. По предварительной информации, без пострадавших.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 января российские беспилотники атаковали село Староварваровка на Донетчине, в результате чего из-под завалов дома достали тело мужчины и есть раненый.

