Войска России ракетами и дронами ударили по энергетике Донетчины: без света осталась часть абонентов

Ночью и утром 13 января российские оккупанты совершили ракетно-дроновую атаку на энергетические объекты в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки в регионе есть обесточенные потребители.



«Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу», – заявили в компании.

Напомним, что ночью 12 января российские беспилотники также атаковали энергетику Донецкой области, в результате чего часть абонентов осталась без света.

