Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Войска России ракетами и дронами ударили по энергетике Донетчины: без света осталась часть абонентов
13 января 2026, 16:10

Войска России ракетами и дронами ударили по энергетике Донетчины: без света осталась часть абонентов

Ночью и утром 13 января российские оккупанты совершили ракетно-дроновую атаку на энергетические объекты в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

В результате атаки в регионе есть обесточенные потребители.

«Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть поврежденное оборудование в работу», – заявили в компании.

Напомним, что ночью 12 января российские беспилотники также атаковали энергетику Донецкой области, в результате чего часть абонентов осталась без света.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Донецкая область
Организации
ВС РФ
Прочее
Война Энергетика Ракетный удар Атака БПЛА отключения света
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:26
Волноваха, Мелитополь, Бердянск: в оккупированных районах Донецкой и Запорожской областей звучали взрывы
10:49
Почти вся оккупированная «ЛНР» осталась без воды
08:30
В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей пропал свет
15:05
По подозрению в убийстве студентки в оккупированном Крыму задержан российский военнослужащий — СМИ
13:48
Волноваха и семь сел остались без света после аварии на подстанции
11:01
В оккупированном Мариуполе активизировались квартирные вор
22:46
«Компенсационное» бездомье: что происходит с жильем в оккупированном Мариуполе
20:40
ВСУ поразили логистические объекты захватчиков на Донетчине и в Крыму
18:31
На оккупированной Донетчине гремели взрывы: в регионе проблемы со светом
15:43
В оккупированном Лисичанске со 2 января практически нет света: критическая инфраструктура остановлена – ОВА
09:39
В оккупированном Мелитополе стремительно деградирует медицина
16:30
Оккупированную Луганщину ночью атаковали беспилотники
11:28
СБС ударили по военным объектам в РФ и на оккупированных территориях
10:47
Оккупация: в Лисичанске и Рубежном обещают вернуть электричество к вечеру
17:27
Разобраны и вывезены: судьба промышленных объектов в оккупации ►
12:23
Малый бизнес на оккупированных территориях Донецкой области на грани закрытия
10:25
В Мариуполе потерявших дом людей пытаются заселить в «бесхозные» квартиры: на месте их домов строят жилье для россиян
все новости
16:27
Трактор СКАУТ — универсальная техника для вашего хозяйства (реклама)
16:16
МиГ-29 ВСУ точными бомбами AASM поразил позиции оккупантов
16:10
Войска России ракетами и дронами ударили по энергетике Донетчины: без света осталась часть абонентов
15:51
В результате российского удара по энергообъекту ранены две сотрудницы Запорожского облэнерго
15:25
РФ уже 17 дней не проводит массированных атак «Шахедами»
15:01
Армия РФ продвинулась возле Шандриголово и Свято-Покровского
13:55
Оккупационные власти «ЛНР» передали дело в «суд» против украинца
13:23
РФ готовит новый массированный ракетный удар по Украине — мониторы
13:19
Армия РФ ударила по Краматорской громаде, есть раненые
13:11
Под Запорожьем расширяется серая зона у Приморского
12:32
В Донецке из кранов «по графику» течет грязная и вонючая вода
12:15
В Славянске из-за удара БПЛА вспыхнул пожар
12:09
Украина создает «язык суверенитета» и собственный шрифт
11:42
В Генштабе ВСУ подтвердили удар ВСУ по предприятию в Ростовской области
11:33
Бойцы 92-й ОШБр захватили российский танк Т-80 во время боя
11:29
ВСУ поразили склад боеприпасов и сосредоточение живой силы оккупантов на захваченной Донетчине
11:24
Сегодня Рада рассмотрит увольнение главы СБУ
11:11
Губернатор Белгородской области предупредил о возможной эвакуации из-за энергокризиса
11:03
Комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации до мая 2026 года
10:59
В оккупированном Мариуполе поражены подстанции из-за атаки БПЛА: фиксируют перебои со светом
все новости
ВИДЕО
Сброс AASM-250 HAMMER на ВС РФ. МиГ-29 ВСУ точными бомбами AASM поразил позиции оккупантов
13 января, 16:16
Иллюстративное фото В результате российского удара по энергообъекту ранены две сотрудницы Запорожского облэнерго
13 января, 15:51
В Мариуполе ночью слышны взрывы. Фото: Мариупольский горсовет В оккупированном Мариуполе поражены подстанции из-за атаки БПЛА: фиксируют перебои со светом
13 января, 10:59
Дроны атаковали Таганрог. Фото: скриншот Российский Таганрог атаковали дроны
13 января, 09:34
Массированная атака на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины РФ нанесла удар по терминалу «Новой почты» и детскому санаторию в Харькове
13 января, 08:10
Последствия атаки на оккупированный Мариуполь. Фото: соцсети Дроны атаковали оккупированный Мариуполь: сообщают, что в городе пропал свет
12 января, 23:24
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор