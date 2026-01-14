Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины по подозрению в попытке подкупа народных депутатов ради определенных результатов голосования. Об этом сообщил телеграм-канал Национального антикоррупционного бюро Украины.



В сообщении НАБУ говорится, что совместно с САП был разоблачен руководитель одной из фракций Верховной Рады Украины, который, по версии следствия, предлагал неправомерную выгоду ряду народных депутатов из других фракций за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов.



«Предварительная квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины. Детали — позже», — отмечается в заявлении.



Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что во вторник НАБУ и САП проводили обыски в офисе партии «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко.



«Все же Юлия Тимошенко. Вела переговоры с несколькими депутатами о переходе или неформальном присоединении к фракции Батькивщина за деньги. Кто-то из депутатов записывал и передал материалы в НАБУ», — написал народный депутат Алексей Гончаренко (фракция «Европейская солидарность») в телеграме.



В то же время российские пропагандистские медиа, ссылаясь на неназванные украинские СМИ пишут, что антикоррупционные органы Украины проводят обыски у главы фракции Зеленского «Слуга народа» в Раде Давида Арахамии.

Ранее НАБУ и САП во время спецоперации под прикрытием раскрыли организованную преступную группу, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй