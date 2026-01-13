Принудительная эвакуация из Кушугума: введен жесткий запрет на возвращение

Фото: Запорожская ОВА

В начале 2026 года Запорожская областная военная администрация приняла решение о принудительной эвакуации семей с детьми из прифронтового Кушугума, расположенного примерно в 15 километрах от линии фронта.



Причиной стало усиление российских обстрелов и авиаударов по поселку. По данным местных властей, на момент принятия решения в Кушугуме оставались более 300 семей, в которых проживают около 600 несовершеннолетних детей.



За последние месяцы населенный пункт регулярно подвергается атакам: используются ракеты, дроны и авиабомбы. В середине декабря в результате удара по частным домам возле гимназии была ранена женщина с ребенком.

Многие жители признаются, что решение об эвакуации стало для них неожиданным. Люди только начали обустраивать жилье, делать ремонты, строить планы, но теперь вынуждены в сжатые сроки собирать вещи и искать временное убежище в Запорожье, Днепре или у родственников.

Особенно тяжело переезд дается детям, не желающим покидать родные дома.

Эвакуированным семьям обещают единовременную помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи, а также размещение в общежитиях с учетом пожеланий.

В Запорожском горсовете заявляют, что мест для расселения достаточно, а с каждой семьей индивидуально работает департамент соцзащиты. В Кушугумском поселковом совете подчеркивают, что эвакуация носит превентивный характер и направлена исключительно на сохранение жизни и здоровья детей.

Отдельным решением строго запрещено возвращать эвакуированных детей на территорию поселка: списки переданы правоохранительным органам для контроля и недопущения повторного въезда.

Подробнее смотрите в авторском видеоматериале журналистов «Новостей Донбасса»

Ранее «Новости Донбасса» писали, что значительная часть района села Приморское фактически превратилась в «серую зону» — без четко обозначенной линии фронта и устойчивого контроля одной из сторон.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»