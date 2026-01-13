Для назначения Шмыгаля министром энергетики не хватило голосов

Денис Шмыгаль. Иллюстративное фото.

Верховная Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля первым вице-премьер-министром — министром энергетики. Сегодня, 13 января, народные депутаты голосовали соответствующее постановление №14378, однако голосов для принятия документа не хватило.



Всего проголосовали 210 народных депутатов, а для принятия положительного решения нужно минимум 226 народных депутатов.



Как сообщалось, Верховная Рада 13 января уволила Шмыгаля с должности министра обороны, которую он занимал с 17 июля 2025 года.

Верховная Рада Украины 19 ноября 2025 года проголосовала за увольнение с должности министра энергетики Светланы Гринчук. До лета 2025 года Минэнерго возглавлял Герман Галущенко.

Согласно декларации, общий доход Шмыгаля за 2025 год составил 1 млн 560 тыс. 607 грн. Доходы его жены за отчетный год достигли 9 млн 334 тыс. 711 грн.

Авторка: выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» Юля Тараруй