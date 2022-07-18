Окупантам Маріуполя наказали провести приховану мобілізацію – мер Бойченко

Окупанти Маріуполя отримали наказ від російських кураторів провести приховану мобілізацію чоловіків призовного віку. Про це повідомили у Маріупольській міській раді.



Зазначається, що «донецькі» обурюються небажанням маріупольців йти у добровольці – захищати «молоду республіку» та «звільняти» інші міста України».

Початок відкритої мобілізації, за даними міськради Маріуполя, заплановано на середину вересня – після проведення «референдуму» про приєднання до РФ. Також повідомляється, що насамперед мобілізують студентів «університетів», некваліфікованих робітників комбінату, співробітників поліції та звільнених із пунктів фільтрації.



Також у міськраді Маріуполя кажуть, що прихована мобілізація вже йде за допомогою оголошень про вакансії, «як це робили у Донецьку», шукають «працівників» для «МНС» та Приазовської колонії.

«Армія ворога зазнала великих втрат, тому зараз росія намагається мобілізувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Це їх спроба посилити свої позиції. Але вже зараз вони розуміють, що перемога нашої держави - це лише питання часу. Як і звільнення Маріуполя. Звертаюся до маріупольців, які знаходяться в місті, не піддавайтеся російської пропаганді та уникайте працевлаштування там, звідкіля вас кинуть на “фронт” помирати. З кожним днем перемога України все ближче та наш Маріуполь обов‘язково буде звільнено», - заявив мер міста Вадим Бойченко.

Раніше Маріупольська міська рада опублікувала фото з окупованого міста, на якому молодик вийшов на площу біля розбомбленої російською армією будівлі Драматичного театру з прапором України.