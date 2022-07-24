У Донецькій області під час обстрілів за добу загинули двоє людей

Минулої суботи, 23 липня, внаслідок обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 2 – отримали поранення. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«За 23 липня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: одного в Авдіївці та одного в Торецьку. Ще двоє людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», - написав Кириленко у Telegram.

22 липня російські окупанти знову обстріляли Слов'янськ. Снаряди впали в центрі та приватному секторі на північно-західній околиці міста. Наслідки обстрілу бачили журналісти «Новин Донбасу».