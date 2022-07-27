Зеленський запропонував Раді призначити генпрокурором Костіна

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду проект ухвали про призначення на посаду генерального прокурора народного депутата Андрія Костіна. Про цеповідомляється на сайті парламенту.



Андрій Костін є народним депутатом, членом фракції «Слуга народу», головою комітету Верховної Ради з питань правової політики. Костін – юрист, закінчив Одеський державний університет ім. Мечникова.



Костін входив до складу делегації України на мирних переговорах з Росією навесні 2022 року, а раніше виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.



За даними громадського руху «ЧЕСНО», у 2019-2020 роках Костін не декларував жодного місця проживання у Києві, хоча, за даними сайту Верховної Ради, отримував бюджетну компенсацію для оренди житла чи оренди готельного номера у розмірі приблизно 20 тисяч гривень на місяць.



Також зазначено, що у 2021 році Костін брав участь у конкурсі на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та не пройшов співбесіди.



«ЧЕСНО» наголошує, що як голова комітету з правової політики Костін відповідальний у парламенті за судову реформу. Однак саме в період його керівництва комітетом судова реформа блокувалася, а необхідні законодавчі зміни та пропозиції перекручувалися.



Зокрема, у «ЧЕСНО» зазначають, що було зупинено процес перезапуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, через що в країні не вистачає близько двох тисяч суддів. Замість перезапуску Вищої ради правосуддя розпочалося її посилення. А суддів Конституційного суду парламент «продовжує призначати без впровадження прозорого конкурсу», додали у громадському русі.

Верховна Рада 19 липня звільнила Ірину Венедиктову з посади генерального прокурора , підтримавши подання президента Володимира Зеленського.