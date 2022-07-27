«ДНР» заявила об обстреле Донецка, Горловки и Ясиноватой, есть раненые

В оккупированном Донецке. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области сегодня ранены пять человек.



Как сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР», в результате обстрела в Кировском районе Донецка ранены три человека.



О ранении троих мирных жителей сообщают и в Telegram-канале «Типичный Донецк».

Также в «штабе теробороны ДНР» заявили о ранении двух человек — в Горловке и Ясиноватой. Сообщается, что медики оказывают помощь пострадавшим.



Ранее «ДНР» сообщила о ранении трех человек за сутки. На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки, 26 июля, в результате обстрелов со стороны российских сил один мирный житель погиб, еще один ранен.



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