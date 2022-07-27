Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Ракеты, «Грады», снаряды 152 мм: В Авдеевке сообщают о мощном обстреле

27 июля 2022, 12:09

Ракеты, «Грады», снаряды 152 мм: В Авдеевке сообщают о мощном обстреле

Авдеевка попала под мощный обстрел. Российские силы использовали различные виды вооружения. Подробности о разрушениях и возможных жертвах выясняются. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Власти не называют детали. Со слов заместителя начальника военной администрации города Евгения Удовенко, обстрел был очень сильный: по городу выпущены 70 снарядов РСЗО «Град», снаряды калибром 152 мм, ракеты.

Со слов владельца продуктового магазина, так сильно, как сегодня утром, давно не обстреливали: может быть даже — никогда. Житель города также сообщил, что по Авдеевке работала артиллерия, «Грады» и авиация.

Ранее о ракетном обстреле Авдеевки сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Авдеевка
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:16
Оккупанты заявили, что железнодорожный мост под Херсоном также поврежден
13:09
Оккупанты Мариуполя начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет — горсовет
11:38
Третьего предупреждения может не быть — в ОП еще раз призвали оккупантов покинуть Херсон
10:14
«ДНР» сообщила о ранении трех человек
09:45
В оккупированном Крыму предложили войскам РФ захватить Одессу и еще три крупных города
09:16
В «ДНР» решили, как будут вскрывать помещения при отсутствии хозяев
08:19
Оккупанты перекрыли Антоновский мост в Херсоне. Он поврежден из-за ночной атаки
23:45
Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►
21:20
Оккупанты собираются снести шестую часть домов в Мариуполе
16:19
Великобритания ввела санкции против своего гражданина — пророссийского блогера Грэма Филлипса
16:15
В «ДНР» заявили о раненом из-за обстрела психиатрической больницы в Донецке
15:59
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
15:41
Через Мелитополь в сторону Херсона проехало около 80 единиц техники оккупантов
14:35
Андрющенко рассказал о желании оккупантов переименовать Мариуполь в Жданов. В «ДНР» отрицают
12:59
«ДНР» переводит городские телефоны на российский код
все новости
13:16
Оккупанты заявили, что железнодорожный мост под Херсоном также поврежден
13:09
Оккупанты Мариуполя начали фильтрацию людей в возрасте от 70 лет — горсовет
12:38
«ДНР» заявила об обстреле Донецка, Горловки и Ясиноватой, есть раненые
12:14
В МИД Украины призвали страны Запада закрыть государственные СМИ РФ
12:09
Ракеты, «Грады», снаряды 152 мм: В Авдеевке сообщают о мощном обстреле
11:47
Из-за обстрелов обесточена Карловская фильтровальная станция на Донетчине
11:38
Третьего предупреждения может не быть — в ОП еще раз призвали оккупантов покинуть Херсон
11:36
Спасатели нашли тело погибшего под завалами отеля в Бахмуте
11:16
Армия РФ нанесла ракетные удары по Донетчине, в Бахмуте под обстрел попала гостиница
11:05
Правоохранительный комитет поддержал кандидатуру Костина на пост генпрокурора
10:41
После боя у Семигорья оккупанты отошли с потерями — Генштаб ВСУ
10:34
В Харькове из-за ракетного удара ранены шесть человек
10:31
За сутки российские войска разрушили 23 жилых дома в Донецкой области
10:14
«ДНР» сообщила о ранении трех человек
10:11
Российская армия продолжает обстрелы территории Сумской области
все новости
ВИДЕО
Пожар на нефтебазе в Донецке. «ЛНР» объявила о захвате Углегорской ТЭС. Главное за день ►
26 июля, 23:45
Врачи из Северодонецка выехали или погибли. Где и как лечатся люди ►
26 июля, 15:59
В Донецке — масштабный пожар на нефтебазе
26 июля, 08:22

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты