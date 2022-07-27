Ракеты, «Грады», снаряды 152 мм: В Авдеевке сообщают о мощном обстреле

Авдеевка попала под мощный обстрел. Российские силы использовали различные виды вооружения. Подробности о разрушениях и возможных жертвах выясняются. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».



Власти не называют детали. Со слов заместителя начальника военной администрации города Евгения Удовенко, обстрел был очень сильный: по городу выпущены 70 снарядов РСЗО «Град», снаряды калибром 152 мм, ракеты.



Со слов владельца продуктового магазина, так сильно, как сегодня утром, давно не обстреливали: может быть даже — никогда. Житель города также сообщил, что по Авдеевке работала артиллерия, «Грады» и авиация.



Ранее о ракетном обстреле Авдеевки сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



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