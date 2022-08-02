Виновные в произошедшем в Еленовке должны быть наказаны — глава ОБСЕ

Виновные в произошедшем в Еленовке должны быть наказаны. Об этом заявил действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время пресс-конференции в Киеве.



«Это ситуация, которая является очередным вызовом для всех политиков, юристов и просто честных и порядочных людей, которые считают, что… мы должны уважать международное законодательство. А также простейшие принципы — принципы гуманизма», — отметил Рау.



Глава ОБСЕ подчеркнул, что «это преступление должно быть расследовано и осуждено, а ответственные должны понести наказание».



«Это преступление, как и все, которые были совершены во время этой войны, заслуживает наказания», — добавил Рау.



Понести наказание, по его словам, должны и те, кто в будущем еще будет пытаться скрыть все детали преступления. Для этого нужно сделать все необходимое.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых украинских военнопленных в Еленовке.



Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Еленовке, хотя обещала пригласить их.

1 августа генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что международные эксперты уверены в том, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, в том числе и военных «Азова», было уничтожено не ракетами, а другим оружием.



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