Винні у тому, що сталося в Оленівці, мають бути покарані — очільник ОБСЄ

Винні у тому, що сталося в Оленівці, мають бути покарані. Про це заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау під час пресконференції у Києві.



«Це ситуація, яка є черговим викликом для всіх політиків, юристів та просто чесних та порядних людей, які вважають, що… ми маємо поважати міжнародне законодавство. А також найпростіші принципи — принципи гуманізму», — зазначив Рау.



Очільник ОБСЄ наголосив, що «цей злочин має бути розслідуваний і засуджений, а відповідальні мають нести покарання».



«Цей злочин, як і всі, які були скоєні під час цієї війни, заслуговує на покарання», — додав Рау.



Понести покарання, за його словами, мають і ті, хто в майбутньому ще намагатиметься приховати всі деталі злочину. Для цього потрібно зробити все потрібне.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Міноборони РФ опублікувало списки загиблих та поранених українських військовополонених в Оленівці.



Росія досі не надала доступу Червоному Хресту та ООН до колонії в Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.

1 серпня генпрокурор України Андрій Костін заявив, що міжнародні експерти впевнені в тому, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, зокрема й військових «Азова», було знищено не ракетами, а іншою зброєю.



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