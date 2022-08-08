«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибли четыре человека, 17 получили ранения

На оккупированной территории Донецкой области за минувшие сутки из-за обстрелов погибли четыре человека, 17 получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Утверждается, что повреждено 25 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Киевском, Петровском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Гольмовском, а также три объекта гражданской инфраструктуры.



Под обстрелами оказались: Донецк, Горловка, Гольмовский, Металлист, Зайцево, Новобахмутовка, Новоселовка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка.