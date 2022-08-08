Утренний обстрел Харькова: Один человек погиб, еще один ранен

В результате утреннего обстрела Харькова, совершенного российскими оккупационными войсками, погиб мирный житель. Оккупанты нанесли удар по Павловому Полю. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.



В свою очередь глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате обстрела 1 человек погиб, 1 ранен.



«К сожалению, в результате утренних обстрелов 1 человек погиб, еще 1 - получил ранения. Информация обновляется. Медики экстренной медицинской помощи работают на месте», - написал Синегубов в своем Telegram-канале.