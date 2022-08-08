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Росармия обстреляла окрестности Донецка: повреждены дома и электроснабжение

08 августа 2022, 13:21

Росармия обстреляла окрестности Донецка: повреждены дома и электроснабжение

Фото: Telegram / Павел Кириленко Фото: Telegram / Павел Кириленко

Росармия продолжает интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка: сегодня, 8 августа, под огнем оказались Марьинская, Авдеевская и Очеретинская громады. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«В Марьинской громаде сегодня утром под обстрелами Красногоровка – повреждены пять жилых домов, коммунальное предприятие и кондитерский цех. В Максимильяновке поврежден 1 дом, в Марьинке – ранен 1 человек», - написал глава области.

Он отметил, что ночью оккупанты обстреляли поселок Очеретино – повреждены четыре дома и электроснабжение. Также в громаде были обстреляны населенные пункты Ласточкино, Пески и Первомайское.

Под утро противник обстрелял также старую часть Авдеевки из «Градов», а позже – нанес авиаудару по городу. Объемы разрушений устанавливаются.

«В Бахмутском районе громко было в селах Светлодарской и Соледарской громад. Пока известно об одном раненом человеке в Яковлевке. Также ночью россияне ударили по Краматорску – информации о пострадавших и повреждениях нет», – констатировал Кириленко.

Он заверил, что российские преступления тщательно фиксируются.

Фото: Telegram / Павел Кириленко

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