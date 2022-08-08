Росармія обстріляла околиці Донецька: пошкоджено будинки та електропостачання

Росармія продовжує інтенсивні обстріли на околицях Донецька: сьогодні, 8 серпня, під вогнем опинилися Мар'їнська, Авдіївська та Очеретинська громади. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко.
«У Мар'їнській громаді сьогодні вранці під обстрілами Красногорівка – пошкоджено п'ять житлових будинків, комунальне підприємство та кондитерський цех. У Максимільянівці пошкоджено 1 будинок, у Мар'їнці – поранено 1 особу», - написав голова області.
Він зазначив, що вночі окупанти обстріляли селище Очеретине – пошкоджено чотири будинки та електропостачання. Також у громаді було обстріляно населені пункти Ласточкине, Піски та Первомайське.
Під ранок противник обстріляв також стару частину Авдіївки з «Градів», а пізніше – завдав авіаудару по місту. Обсяги руйнувань встановлюються.
«У Бахмутському районі голосно було у селах Світлодарської та Соледарської громад. Поки що відомо про одну поранену людину в Яківлівці. Також вночі росіяни вдарили по Краматорську – інформації про постраждалих та пошкодження немає», – констатував Кириленко.
Він запевнив, що російські злочини ретельно фіксуються.
Фото: Telegram / Павло Кириленко