Російські окупанти мають намір вивезти з Луганської області до РФ 104 дитини - голова ОВА

Російські загарбники найближчим часом мають намір депортувати 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.



«Окупаційна влада намагається депортувати маленьких українців до РФ. До "процесу організації депортації" активно залучено уповноважену з прав дитини за президента РФ Марію Львову-Бєлову. Телеграм-сторінка викрадачки дітей рясніє повідомленнями про сімейний притулок українських сиріт», - написав він у Facebook.



За інформацією Гайдая, найближчим часом окупанти планують вивезти 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області.



Про зазначені факти вже повідомлено Офісу генпрокурора, наголосив глава ОВА.