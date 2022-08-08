Російські окупанти мають намір вивезти з Луганської області до РФ 104 дитини - голова ОВА

08 серпня 2022, 18:02

Російські окупанти мають намір вивезти з Луганської області до РФ 104 дитини - голова ОВА

Російські загарбники найближчим часом мають намір депортувати 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Окупаційна влада намагається депортувати маленьких українців до РФ. До "процесу організації депортації" активно залучено уповноважену з прав дитини за президента РФ Марію Львову-Бєлову. Телеграм-сторінка викрадачки дітей рясніє повідомленнями про сімейний притулок українських сиріт», - написав він у Facebook.

За інформацією Гайдая, найближчим часом окупанти планують вивезти 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області.

Про зазначені факти вже повідомлено Офісу генпрокурора, наголосив глава ОВА.

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