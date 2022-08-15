Рада продовжила військовий стан та мобілізацію на 90 діб

15 серпня 2022, 14:42

Рада продовжила військовий стан та мобілізацію на 90 діб

Верховна Рада затвердила продовження військового стану на 90 діб — до 23 листопада. Про це повідомив член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко.

Як уточнив член фракції «Голос» Ярослав Железняк за відповідний законопроект № 7664 про затвердження указу президента № 573 від 12 серпня проголосували 328 народних депутатів на пленарному засіданні у понеділок.

Згідно з указом глави держави, воєнний стан в Україні триватиме з 5:30 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб.

Також Рада підтримала законопроект №7665, яким затверджується указ президента №574 про те, що термін проведення загальної мобілізації продовжується з 23 серпня на 90 діб.

Президент Володимир Зеленський підписав указ «Про введення військового стану в Україні» 24 лютого, народні депутати затвердили його 300 голосами в той же день.

Пізніше Зеленський двічі вносив законопроекти про продовження військового становища терміном ще на 30 днів, Рада підтримувала їх.

Верховна Рада продовжила термін дії військового стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб до 23 серпня 2022 року.

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