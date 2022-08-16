В Генштабе сообщили о боях на Авдеевском направлении, оккупанты наступают у Невельского

Вооруженные силы Украины на Донбассе отбросили российские войска на Славянском, Краматорском и Бахмутском направлениях, на Авдеевском — бои продолжаются. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что на Славянском направлении противник задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию вблизи Грушевахи, Краснополья, Вернополья, Родного, Мазановки и Долины.



В районах населенных пунктов Новая Дмитровка и Дибровное российские оккупанты применили боеприпасы зажигательного действия.



Недалеко от Мазановки противник пытался вести наступательный бой — успеха не имел, отошел.



На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на ведении активных наступательных и штурмовых действий на Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.



На Краматорском направлении подразделения противника вели обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Верхнекаменское, Григорьевка, Переездное и Раздолевка. Возле Ивано-Дарьевки, при поддержке авиации, противник вел безуспешные штурмовые действия. Понес потери и отступил.



На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах Константиновки, Соледара, Шумов, Яковлевки и Майорска. Также враг нанес авиаудары неподалеку от Яковловки и Соледара. Пытался вести разведку боем у Вершины, после огневого поражения — отступил. Наступательные и штурмовые действия оккупантов в районах Соледара, Зайцево, Майорска завершились потерями и отходом оккупантов.



На Авдеевском направлении противник, кроме обстрелов недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Александрополя, Водяного, Опытного, Новокалинового и Новобахмутовки, нанес авиаудар возле Марьинки. Вел наступление в районе Невельского, боевые действия продолжаются.