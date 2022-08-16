У Генштабі повідомили про бої на Авдіївському напрямку, окупанти наступають біля Невельського

16 серпня 2022, 20:26

У Генштабі повідомили про бої на Авдіївському напрямку, окупанти наступають біля Невельського

Збройні сили України на Донбасі відкинули російські війська на Слов'янському, Краматорському та Бахмутському напрямках, на Авдіївському — точаться бої. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Слов'янському напрямку противник залучив танки, ствольну та реактивну артилерію поблизу Грушувахи, Краснопілля, Вірнопілля, Рідного, Мазанівки та Долини.

У районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запальної дії.

Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій — успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку підрозділи супротивника вели обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Верхньокам'янське, Григорівка, Переїзне та Роздолівка. Біля Івано-Дар'ївки, за підтримки авіації, супротивник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат і відступив.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріл військової та цивільної інфраструктури в районах Костянтинівки, Соледара, Шумів, Яковлівки та Майорська. Також ворог завдав авіаудари неподалік Яковлівки та Соледара. Намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневої поразки відступив. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцева, Майорська завершилися втратами та відходом окупантів.

На Авдіївському напрямку противник, окрім обстрілів неподалік Авдіївки, Красногорівки, Олександрополя, Водяного, Опитного, Новокалинового та Новобахмутівки, завдав авіаудару біля Мар'їнки. Вів наступ в районі Невельського, бойові дії продовжуються.

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