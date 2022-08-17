«ДНР» и «ЛНР» назвали количество погибших и пострадавших от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, на подконтрольной «ЛНР» — один человек. Также пятеро людей погибли под завалами здания, где ранее размещалась СБУ, в оккупированном Лисичанске.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», погибли гражданские в Червоногвардейском районе Макеевки и в Пантелеймоновке.



Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 12 человек в Кировском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Владимировке.



«Администрация» Первомайска от группировки «ЛНР» сообщает, что в результате обстрела вечером 16 августа скончался мирный житель. Кроме того, без вести пропала женщина.



Также сообщается, что в оккупированном Лисичанске в результате обрушения админздания погибли пять человек.

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли два человека, еще семь мирных жителей были ранены.