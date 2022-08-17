«ЛНР» заявила о пяти погибших в Лисичанске, еще четверых ищут под завалами

В оккупированном Лисичанске в результате обрушения админздания погибли пять человек. Об этом заявили в так называемом «МЧС ЛНР».



«В результате причины, которая устанавливается, произошло обрушение трехэтажного административного здания, погибли пять человек. Предположительно, под завалами остаются еще четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы», — уверяют в «ЛНР».



Ранее сообщалось, что в захваченном армией РФ Лисичанске взорвано здание, где ранее размещалась СБУ. В здании находились российские военные, оно уничтожено практически полностью.



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