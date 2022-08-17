Одесчину атаковали с самолетов: Количество пострадавших возросло

Одесская область после обстрела. Фото: ОК «Юг»

Ночью российские военные атаковали Одесскую область самолетами стратегической авиации Ту-22М3 с пуском ракет Х-22. Количество пострадавших возросло до четырех человек. Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».



«В результате попадания двух ракет произошло разрушение и вспыхнули пожары в одной из прибрежных баз отдыха и в нескольких частных зданиях неподалеку. Четыре гражданских лица получили ранения, им оказана медицинская помощь, "тяжелых" нет. Пожар на общей площади более 600 кв. м ликвидирован», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска ночью нанесли несколько ракетных ударов по Одесской области, ранения получили три человека.