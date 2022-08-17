Одещину атакували з літаків: Кількість постраждалих зросла

17 серпня 2022, 12:48

Одещину атакували з літаків: Кількість постраждалих зросла

Одеська область після обстрілу. Фото: ОК «Південь» Одеська область після обстрілу. Фото: ОК «Південь»

Вночі російські військові атакували Одеську область літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском ракет Х-22. Кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Внаслідок влучення двох ракет сталася руйнація та спалахнули пожежі в одній з прибережних баз відпочинку та у кількох приватних будівлях неподалік. Чотири цивільні особи отримали поранення, їм надано медичну допомогу, "важких" немає. Пожежу на загальній площі понад 600 кв. м ліквідовано», — зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські війська вночі завдали кілька ракетних ударів по Одеській області, поранення отримали троє людей.

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