Після ранкових ракетних ударів у Харкові масштабні пожежі, є жертва та поранені

18 серпня 2022, 08:25

Після ранкових ракетних ударів у Харкові масштабні пожежі, є жертва та поранені

Харків після обстрілу. Фото: Ігоря Терехова Харків після обстрілу. Фото: Ігоря Терехова

Російські війська вранці завдали ракетних ударів по Харкову. Є жертва та поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, через влучення почалося кілька пожеж.

«Усі профільні служби працюють на місцях», — зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку у Слобідському районі Харкова.

«Станом на цей час 18 поранених, з них дві дитини. Одна людина загинула», — поінформував Синєгубов.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у місті масштабні пожежі.

«О 04:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" у Слобідський та Холодногірський райони. В одному з місць влучення ракет — пожежа. Інформація ще уточнюється. Вибухів було не менше ніж п'ять, тому географія влучень може розширитися», — розповів Терехов.

За його словами, у Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля, почалося її обвалення. Також у вогні близько 15 машин біля цієї будівлі.

За інформацією Терехова, постраждалих у Слобідському районі доставлено до лікарень. Площа пожежі — 800 квадратних метрів.

«У Холодногірському районі була дуже велика пожежа в адміністративній будівлі. Його площа понад 4,5 тисячі квадратних метрів», — зазначив він.

Також Терехов уточнив, що внаслідок вчорашнього обстрілу загинули семеро людей, 17 поранені.

«Усім, хто залишився без даху над головою після цього жорстокого обстрілу, вже надано житло», — розповів мер.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська ввечері 17 серпня обстріляли житловий масив Салтівка в Харкові. Загинули семеро та постраждали 13 людей.

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