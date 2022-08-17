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Российские войска снова ударили по Харькову, есть пострадавшие и погибшие (дополнено)

Обновлено
17 августа 2022, 22:16

Российские войска снова ударили по Харькову, есть пострадавшие и погибшие (дополнено)

Российские оккупационные войска вечером 17 августа вновь обстреляли жилой массив Салтовка в Харькове. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По состоянию на 23.50 известно, что погибли 7 и пострадали 13 человек.

«Многострадальная Салтовка снова под обстрелом. Попадание РСЗО в землю возле жилого дома. Выбиты окна, посечены стены. Пострадавших предварительно нет», - написал Терехов в своем Telegram.

Он призвал жителей быть бдительными.

Чуть позже Терехов сообщил, что в результате обстрела начался сильный пожар в жилом здании.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Салтовки погибли 6 человек и 16 получили ранения.

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