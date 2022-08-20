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Оккупанты наступают на Бахмут, бои продолжаются — Генштаб

20 августа 2022, 09:56

Оккупанты наступают на Бахмут, бои продолжаются — Генштаб

Российские войска атакуют на нескольких направлениях на Донбассе. Вооруженные силы Украины отбивают штурмы, бои продолжаются. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Довгенького, Сулиговки и Мазановки.

Вблизи Новодмитровки, Вернополья и Курульки подразделения противника пытались вести штурмовые действия — получили отпор и отступили.

На Краматорском направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы возле Раздоловки, Сидорово, Спорного и Пришиба. Вел воздушную разведку в районе ведения боевых действий. Недалеко от Ивано-Дарьевки пытается вести наступление, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении из-за обстрелов пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

Оккупанты вели наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема — успеха не имели, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении оккупанты задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песок.

Авиация противника действовала вблизи Марьинки. Враг вел воздушную разведку БПЛА в районах ведения боевых действий на указанном направлении. Наступает в районе Опытного и Майорска — успеха не имел, бои продолжаются.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Владимировки, Угледара и Пречистовки. Противник вел штурмовые действия в районе населенного пункта Золотая Нива — успеха не имел, отступил.

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