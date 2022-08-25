Энергетики запитали два района Донетчины, снова со светом — 12 тысяч семей

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 24 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 11 975 семей в Бахмутском и Краматорском районах.



«Больше всего восстановлений удалось выполнить вчера в Бахмутском районе. Восстановлен свет для 5,6 тысячи семей Бахмутской громады и 5,7 тысячи семей Торецкой громады. Обе громады подвергаются постоянным обстрелам и разрушениям. Аналогичная ситуация и в Славянской громаде, где специалисты смогли вернуть свет более чем в 100 домохозяйств. Еще более 400 домохозяйств запитаны в Константиновской громаде», — отметили в энергокомпании.



Там добавили, что самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. В настоящее время без электроснабжения 100 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.