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Энергетики запитали два района Донетчины, снова со светом — 12 тысяч семей

25 августа 2022, 15:20

Энергетики запитали два района Донетчины, снова со светом — 12 тысяч семей

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за 24 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 11 975 семей в Бахмутском и Краматорском районах. 

«Больше всего восстановлений удалось выполнить вчера в Бахмутском районе. Восстановлен свет для 5,6 тысячи семей Бахмутской громады и 5,7 тысячи семей Торецкой громады. Обе громады подвергаются постоянным обстрелам и разрушениям. Аналогичная ситуация и в Славянской громаде, где специалисты смогли вернуть свет более чем в 100 домохозяйств. Еще более 400 домохозяйств запитаны в Константиновской громаде», — отметили в энергокомпании.

Там добавили, что самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. В настоящее время без электроснабжения 100 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных.

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