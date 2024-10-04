Не смогла выйти из квартиры: Горловчанку спасли на крыше дома после удара беспилотника

В оккупированной Горловке из-за пожара после удара беспилотника загорелась квартира в атакованном доме.

Девушка, которая в момент пожара находилась в квартире. На 14-м этаже, вынуждена была дожидаться помощи на балконе, так как входную дверь заклинило.

Вместе с собакой горловчанка укрывалась от огня и сильного дыма, которые быстро распространялись по этажу.

Ей пришлось перелезть через балкон на крышу 14-этажного дома. В этом ей помогли несколько мужчин.

Как сообщалось, в оккупированной Горловке днем 3 октября беспилотник нанес удар по территории многоквартирного дома в жилом массиве «Солнечный».



В группировке «ДНР» заявили о ранении 8 жителей оккупированной территории Донецкой области за день. Утверждается, что люди получили ранения в результате обстрелов. Один человек погиб.

