Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

«В меня стреляли через двери». Воспоминания жителей Святогорска об оккупации

Новости Донбасса
19 сентября 2024, 17:00

«В меня стреляли через двери». Воспоминания жителей Святогорска об оккупации

Святогорск. Фото: Новости Донбасса Святогорск. Фото: Новости Донбасса

Украинские военные освободили Святогорск в Донецкой области 12 сентября 2022 года. В ходе контрнаступления ВСУ в Харьковский области, которое затронуло и север Донетчины, город был деоккупирован от российских войск.

«Новости Донбасса» поговорили о событиях тех дней с жителями Святогорска, которые пережили оккупацию, а также с украинскими военными, которые участвовали в операции.

Начало операции по освобождению Святогорска

Два года назад Силы обороны Украины освободили Святогорск. Сергей — один из тех, кто первым зашел в город. Весной 2022 года его батальон дислоцировался возле села Оскол и участвовал в обороне Святогорска.

В начале июня бойцы отошли за реку, а российская армия заняла город. В оккупации Святогорск пробыл более трех месяцев. 

«10 сентября вечером поступил приказ нашему батальону, что будем штурмовать город Святогорск. 11 сентября в 7 утра заходили малыми группами возле моста. Первый день был тяжелый, второй тоже. Потому что шли и мы не знали, есть они (российские военные — Прим. ред.) или нет. Мы ожидали, что они тут, но они ночью свалили», — вспоминает в разговоре с «Новостями Донбасса» младший сержант, боец батальона имени Сергея Кульчицкого Сергей Духовский.

Младший сержант батальона имени Кульчицкого Сергей Духовский. Фото: Новости Донбасса

Российские войска отошли к Сосновому севернее Святогорска. Украинские солдаты заходили в город группами, у каждой из них был свой маршрут. Такую упорядоченную тактику Сергей считает очень удачной.

«Мы зашли, ожидали большего, более жестких боев. В первый день мы зачистили примерно 50 процентов города. Закрепились, прошла ночь и на следующий день мы продолжили дальше штурм города», — рассказывает младший сержант батальона имени Кульчицкого Сергей Духовский. 

12 сентября ВСУ отчитались: Святогорск освобожден.

«Слезы, радость, нас приветствовали: "Сыночки, зайчики". Как и все поселки наши, города, которые мы освобождаем, куда заходим. Я помню этот город перед оккупацией: цветущий, украинский, где люди не хотели ничего (российского — Прим. ред.). И видел его в день освобождения: разбитый, разрушенный. Гражданское население испуганное», — говорит Духовский.

В годовщину освобождения в Святогорске почтили и память тех бойцов, которые погибли в этой войне. До полномасштабного вторжения Святогорск был жемчужиной Донбасса. Сосновые леса привлекали любителей отдыха на природе, Святогорская лавра — православных паломников.

Святогорск после ухода российских оккупантов

Но армия РФ превратила город из уникального места в руины. Оккупанты разрушили частные дома, пансионаты, повреждена была и лавра, а Свято-Георгиевский скит взорван. Население уменьшилось с четырех тысяч человек до 550.

Свято-Георгиевский скит под Святогорском. Фото: Новости Донбасса

«Российские захватчики вообще не обращали внимания на местное население. Они занимались грабежом частного сектора и баз отдыха, которые были на территории громады. Всю туристическую сферу, которая оставалась, грабили и уничтожали», — сказал «Новостям Донбасса» глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин. 

Месяцы оккупации местные жители провели в подвалах. Там они прятались от обстрелов — некоторые вспоминают эти дни с ужасом. 

«Не бомбоубежище, а просто подвал. Мы туда ходили на ночь. В меня стреляли через дверь. Держу дверь, подходят, но я же не вижу через дверь, кто именно — трое подошли. Подходит один — рванул дверь к себе: раз, два. Я тяну дверь к себе, а он к себе. Кто-то из них начал стрелять. Возле подъезда все было засыпано патронами», — рассказала «Новостям Донбасса» жительница Святогорска Галина Александровна.  

Пожилая женщина осталась жива и чудом даже не получила ранений. Но в состоянии стресса находилась еще несколько месяцев. 

«Я тогда все сложила в сумку, как чувствовала. Фотографии: и мамы, и папы, и детей, и внуков. Все собрала. Я выбегаю, думаю: убьют, так убьют. Меня всю трусит. Я прыгаю в подвал этот, за мной прыгает, наверное, тот, кто первый шел. Я спряталась, залезла в такую дырку, что я вообще не знаю, как, просидела там. А они били в подвал», — говорит жительница Святогорска.

Жительница Святогорска Галина Александровна. Фото: Новости Донбасса

Любовь Александровна и Любовь Яковлевна тоже рассказывают, что было страшно, но они не голодали.

«Единственная у нас проблема была — это хлеб. Привозили ребята такие, которые хотели заработать. Сухой привезут хлеб — мы и сухой брали», — рассказывает Любовь Александровна.

Читайте также:

Разделены рекой. Как разрушенные мосты мешают восстановлению на севере Донетчины

Возвращение Святогорска под контроль Украины

Сейчас продуктов в Святогорске хватает. Жителям постоянно привозят гуманитарную помощь. Ее, по словам местных, вполне достаточно.

«И материально помогают, и продуктами. Все помогают. И что-то отремонтировать помогли. И окна поставили. Но у меня ничего не разрушилось глобально. Двери вырвало — все сама делала», — отмечает жительница Святогорска Любовь Александровна.

После деоккупации Святогорску вернули электроснабжение, восстановили мобильную связь. В городе работают банки, люди получают социальные выплаты. 

«У нас возвращен скоростной интернет на территории Святогорской громады. У нас работают банки, "Новая почта", "Укрпочта". Возвращаются предприниматели, ведут свою деятельность», — отметил глава Святогорской ГВА Рыбалкин.

Глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин. Фото: Новости Донбасса

Но даже спустя два года после освобождения в Святогорске все еще довольно много следов войны — это разрушения и сгоревшая техника прямо на улицах. Город восстанавливают 23 международные и 23 национальные организации. По словам Владимира Рыбалкина, 80% местных жителей уже получили помощь в ремонте своих домов.

Работает здесь и программа «єВідновлення». Сейчас власти готовятся к зиме — выдают жителям пеллеты, брикеты и дрова. Централизованного отопления и воды в Святогорске по-прежнему нет.

Тем не менее местные жители говорят, что со всем этим можно справиться, главное, чтобы поскорее закончилась война.

Возвращение украинских флагов на улицы Святогорска. Фото: Новости Донбасса

«Выживаем, а что делать? Мы живем в напряжении все равно. У меня дом, прилеты вокруг везде. Из подвала выскакиваешь, смотришь дом: целый или нет. И сейчас нам помощь не нужна, лишь бы закончилась война», — подчеркивают жительницы Святогорска Любовь Яковлевна и Любовь Александровна.

В Святогорске, как и во всей Украине — постоянные тревоги. Соседний Лиман пребывает под регулярными обстрелами российской армии. Сейчас Святогорск находится примерно в 30 километрах от линии фронта. Поэтому расслабиться местным жителям даже спустя два года после освобождения города не удается.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Святогорск Донецкая область
Прочее
Война деоккупация

Другие публикации

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
19:35
На оккупированной Донетчине 113 школ обучают детей дистанционно
19:15
Пожары на оккупированной территории Донецкой области: сколько гектаров сгорело
23:00
Главное за день: Удар по арсеналу в Торопце. Армия РФ продвинулась в Украинске
22:46
«ДНР»: Два жителя оккупированной Донетчины ранены за день
18:51
СБУ: Местные сотрудники «МЧС» в Луганске под видом «гуманитарки» поставляют военным технику
11:59
На оккупированной Луганщине введен режим ЧП из-за бушующих пожаров
09:56
Агрессор проводит массированные атаки на Покровском направлении — Генштаб
23:00
Главное за день: Армия РФ атакует дамбу Кураховского водохранилища. Россияне снова казнили пленного
22:47
«ДНР»: Пятеро жителей Донецка и Горловки ранены за день
20:27
На оккупированной Луганщине задержан мужчина, которого подозревают в поджогах полей
18:34
От склада ничего не осталось: как выглядит военный объект РФ в Мариуполе после удара ВСУ
16:56
«ДНР» объявила чрезвычайную ситуацию в 9 районах и 11 городах из-за крупных пожаров
15:59
В оккупированном Донецке произошел «прилет» в Ленинском и Куйбышевском районах: есть пострадавшие
13:55
Россия украла зерна у Украины почти на 6,5 млрд долларов — WSJ
10:26
За сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области
10:02
Масштабные лесные пожары на оккупированной Луганщине: сгорели уже более полутора сотен домов
00:22
Скандал среди военных на Донбассе: россияне расследуют гибель неугодных штурмовиков
23:50
В оккупированном Снежном тушат пожар: огонь подобрался к домам
23:00
Главное за день: Путин утвердил увеличение армии РФ. Под Угледаром уничтожена шахта
22:59
Часть оккупированной Луганщины окутал смог — в крупных пожарах уже сгорело 37 домов
все новости
19:35
На оккупированной Донетчине 113 школ обучают детей дистанционно
19:15
Пожары на оккупированной территории Донецкой области: сколько гектаров сгорело
18:58
За два года войны в Донецкой области оккупанты повредили десятки спортивных объектов
18:23
Российский удар по Сумам: пострадали пожилые люди в пансионате
17:23
Германия передала Украине новую партию военной помощи: ВСУ получили танки и зенитные установки
16:40
ВСУ показали уничтожение «Шахедов» мобильными группами
16:10
Чего ждать от ближайших футбольных матчей в Казахстане: мнения экспертов (реклама)
15:43
Германия из-за ухудшения ситуации на фронте готовит экстренную военную помощь Украине – СМИ
15:42
ООН прогнозирует отключения света в Украине зимой до 18 часов в день
14:57
После взрыва на складе боеприпасов в Тверской области РФ госпитализированы 13 человек
14:38
Краматорску вернули свет после аварийного отключения: он пропал из-за российского обстрела
14:02
На Донетчине из-за обстрелов ВС РФ обесточились несколько шахт: под землей оказались десятки горняков
13:57
Рада переименовала Северодонецк и еще более 300 населенных пунктов
13:19
Заманил в свой дом и напоил до потери сознания: в Константиновке рецидивист изнасиловал 15-летнего подростка
12:55
Марьяна Безуглая лишилась должности
12:50
Военный рассказал о ситуации в Покровске — BILD
11:58
Не Покровское: в Нацгвардии рассказали, какое направлении сейчас наиболее активное в Донецкой области
11:45
Войска РФ обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области за сутки
11:24
Российские войска ночью ударили по Лиману: повреждены многоквартирные дома и газопровод
10:54
В Краматорске пропал свет из-за обстрела за пределами города
все новости
ВИДЕО
Работа по «Шахедам» мобильными группами. Фото: кадр из видео ВСУ показали уничтожение «Шахедов» мобильными группами
19 сентября, 16:40
Последствия детонации боеприпасов на складе в Торопце Тверской области России после удара беспилотников. Фото: РИА Новости После взрыва на складе боеприпасов в Тверской области РФ госпитализированы 13 человек
19 сентября, 14:57
Масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском. Фото: ГСЧС Спасатели потушили масштабный пожар в ландшафтном парке под Краматорском: горели восемь гектар леса
18 сентября, 17:20
Спасение людей в Донецкой области. Фото: кадр из видер «Меня два раза чуть не убило»: полицейские под обстрелами спасли нескольких жителей Донетчины
18 сентября, 15:56
Мониторинговый сервис сообщил о землетрясении в Тверской области сегодня утром. Скриншот с сайта VolcanoDiscovery Детонация боеприпасов в Тверской области РФ вызвала землетрясение
18 сентября, 14:15
Масштабный лесной пожар под Лиманом. Фото: ГСЧС Масштабный пожар под Лиманом: на четвертые сутки загорелись уже более полутысячи гектар леса
18 сентября, 13:40

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор