«В меня стреляли через двери». Воспоминания жителей Святогорска об оккупации

Святогорск. Фото: Новости Донбасса

Украинские военные освободили Святогорск в Донецкой области 12 сентября 2022 года. В ходе контрнаступления ВСУ в Харьковский области, которое затронуло и север Донетчины, город был деоккупирован от российских войск.



«Новости Донбасса» поговорили о событиях тех дней с жителями Святогорска, которые пережили оккупацию, а также с украинскими военными, которые участвовали в операции.





Начало операции по освобождению Святогорска

Два года назад Силы обороны Украины освободили Святогорск. Сергей — один из тех, кто первым зашел в город. Весной 2022 года его батальон дислоцировался возле села Оскол и участвовал в обороне Святогорска.



В начале июня бойцы отошли за реку, а российская армия заняла город. В оккупации Святогорск пробыл более трех месяцев.



«10 сентября вечером поступил приказ нашему батальону, что будем штурмовать город Святогорск. 11 сентября в 7 утра заходили малыми группами возле моста. Первый день был тяжелый, второй тоже. Потому что шли и мы не знали, есть они (российские военные — Прим. ред.) или нет. Мы ожидали, что они тут, но они ночью свалили», — вспоминает в разговоре с «Новостями Донбасса» младший сержант, боец батальона имени Сергея Кульчицкого Сергей Духовский.

Младший сержант батальона имени Кульчицкого Сергей Духовский. Фото: Новости Донбасса

Российские войска отошли к Сосновому севернее Святогорска. Украинские солдаты заходили в город группами, у каждой из них был свой маршрут. Такую упорядоченную тактику Сергей считает очень удачной.



«Мы зашли, ожидали большего, более жестких боев. В первый день мы зачистили примерно 50 процентов города. Закрепились, прошла ночь и на следующий день мы продолжили дальше штурм города», — рассказывает младший сержант батальона имени Кульчицкого Сергей Духовский.



12 сентября ВСУ отчитались: Святогорск освобожден.



«Слезы, радость, нас приветствовали: "Сыночки, зайчики". Как и все поселки наши, города, которые мы освобождаем, куда заходим. Я помню этот город перед оккупацией: цветущий, украинский, где люди не хотели ничего (российского — Прим. ред.). И видел его в день освобождения: разбитый, разрушенный. Гражданское население испуганное», — говорит Духовский.



В годовщину освобождения в Святогорске почтили и память тех бойцов, которые погибли в этой войне. До полномасштабного вторжения Святогорск был жемчужиной Донбасса. Сосновые леса привлекали любителей отдыха на природе, Святогорская лавра — православных паломников.

Святогорск после ухода российских оккупантов

Но армия РФ превратила город из уникального места в руины. Оккупанты разрушили частные дома, пансионаты, повреждена была и лавра, а Свято-Георгиевский скит взорван. Население уменьшилось с четырех тысяч человек до 550.

Свято-Георгиевский скит под Святогорском. Фото: Новости Донбасса

«Российские захватчики вообще не обращали внимания на местное население. Они занимались грабежом частного сектора и баз отдыха, которые были на территории громады. Всю туристическую сферу, которая оставалась, грабили и уничтожали», — сказал «Новостям Донбасса» глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин.



Месяцы оккупации местные жители провели в подвалах. Там они прятались от обстрелов — некоторые вспоминают эти дни с ужасом.



«Не бомбоубежище, а просто подвал. Мы туда ходили на ночь. В меня стреляли через дверь. Держу дверь, подходят, но я же не вижу через дверь, кто именно — трое подошли. Подходит один — рванул дверь к себе: раз, два. Я тяну дверь к себе, а он к себе. Кто-то из них начал стрелять. Возле подъезда все было засыпано патронами», — рассказала «Новостям Донбасса» жительница Святогорска Галина Александровна.



Пожилая женщина осталась жива и чудом даже не получила ранений. Но в состоянии стресса находилась еще несколько месяцев.



«Я тогда все сложила в сумку, как чувствовала. Фотографии: и мамы, и папы, и детей, и внуков. Все собрала. Я выбегаю, думаю: убьют, так убьют. Меня всю трусит. Я прыгаю в подвал этот, за мной прыгает, наверное, тот, кто первый шел. Я спряталась, залезла в такую дырку, что я вообще не знаю, как, просидела там. А они били в подвал», — говорит жительница Святогорска.

Жительница Святогорска Галина Александровна. Фото: Новости Донбасса

Любовь Александровна и Любовь Яковлевна тоже рассказывают, что было страшно, но они не голодали.



«Единственная у нас проблема была — это хлеб. Привозили ребята такие, которые хотели заработать. Сухой привезут хлеб — мы и сухой брали», — рассказывает Любовь Александровна.

Возвращение Святогорска под контроль Украины

Сейчас продуктов в Святогорске хватает. Жителям постоянно привозят гуманитарную помощь. Ее, по словам местных, вполне достаточно.



«И материально помогают, и продуктами. Все помогают. И что-то отремонтировать помогли. И окна поставили. Но у меня ничего не разрушилось глобально. Двери вырвало — все сама делала», — отмечает жительница Святогорска Любовь Александровна.



После деоккупации Святогорску вернули электроснабжение, восстановили мобильную связь. В городе работают банки, люди получают социальные выплаты.



«У нас возвращен скоростной интернет на территории Святогорской громады. У нас работают банки, "Новая почта", "Укрпочта". Возвращаются предприниматели, ведут свою деятельность», — отметил глава Святогорской ГВА Рыбалкин.

Глава Святогорской городской военной администрации Владимир Рыбалкин. Фото: Новости Донбасса

Но даже спустя два года после освобождения в Святогорске все еще довольно много следов войны — это разрушения и сгоревшая техника прямо на улицах. Город восстанавливают 23 международные и 23 национальные организации. По словам Владимира Рыбалкина, 80% местных жителей уже получили помощь в ремонте своих домов.



Работает здесь и программа «єВідновлення». Сейчас власти готовятся к зиме — выдают жителям пеллеты, брикеты и дрова. Централизованного отопления и воды в Святогорске по-прежнему нет.



Тем не менее местные жители говорят, что со всем этим можно справиться, главное, чтобы поскорее закончилась война.

Возвращение украинских флагов на улицы Святогорска. Фото: Новости Донбасса

«Выживаем, а что делать? Мы живем в напряжении все равно. У меня дом, прилеты вокруг везде. Из подвала выскакиваешь, смотришь дом: целый или нет. И сейчас нам помощь не нужна, лишь бы закончилась война», — подчеркивают жительницы Святогорска Любовь Яковлевна и Любовь Александровна.



В Святогорске, как и во всей Украине — постоянные тревоги. Соседний Лиман пребывает под регулярными обстрелами российской армии. Сейчас Святогорск находится примерно в 30 километрах от линии фронта. Поэтому расслабиться местным жителям даже спустя два года после освобождения города не удается.