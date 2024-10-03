В Курской области под Курчатовым сбили беспилотник — местная АЭС не затронута

В районе города Курчатова Курской области РФ днем 3 октября прогремели взрывы. Как утверждают местные власти, средствами РЭБ «был подавлен украинский БПЛА самолетного типа».



«В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции», — сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов.



Ранее российские паблики заявили о взрывах и пожаре в районе Курской АЭС, которая находится в Курчатове. Утверждалось, что по станции ударили ракетами.



Центр противодействия дезинформации в Украине также опроверг информацию об ударе ВСУ по Курской АЭС.



«Конечно, никто не бил по АЭС, в этом нет никакой целесообразности. Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато. Ничего общего с атакой на Курскую АЭС нет», — заявил руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.



В Курской области продолжаются боевые действия — ВСУ по-прежнему контролируют часть территории.