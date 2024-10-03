Главное за день: Как ВСУ выходили из Угледара. Украина может стать 33-м членом НАТО

Политика



Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приехал в Киев и встретился с президентом Зеленским. Он заявил, что Украина «как никогда раньше близка к вступлению в НАТО». Что касается уничтожения странами НАТО российских ракет и дронов, то, по словам генсека, этот вопрос должны решать национальные правительства стран-членов Альянса.



Глава Кремля Владимир Путин намекнул чиновникам, что читать детям военную пропаганду РФ нужно начинать раньше школы. Он высказался за проведение уроков патриотического воспитания под названием «Разговоры о важном» в детских садах.



Общество



Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка и близлежащие населенные пункты, где в общей сложности живет около 260 тысяч человек, будут иметь проблемы с поставкой воды из-за массированного российского обстрела.



Уже 2,5 года мариупольцы жалуются на постоянные канализационные прорывы. Так, в историческом центре города по проспекту Мира уже неделю течет канализация. По словам людей, коммунальщики «приехали, просто откачали люк и ушли». Но через короткое время канализация снова продолжает течь.



В Червоногвардейском районе оккупированной Макеевки — постоянные перебои с водой. Неделю назад воду отключили в связи с ремонтными и профилактическими работами, однако не всем кварталам и улицам вернули централизованное водоснабжение.



Боевые действия



На второй день после официального заявления о выходе ВСУ из Угледара у россиян нет подтверждений захвата украинской техники. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. По его словам, у оккупантов нет доказательств захвата в плен военнослужащих ВСУ в большом количестве или большими группами.



Россияне дроном ударили по машине полиции, которая эвакуировала раненую женщину в Горняке на Донетчине. В Константиновке и Родинском повреждены многоквартирный дом и учебное заведение.



В Донецкой области из-за боевых действий выключалась подстанция, обесточивались несколько воздушных линий, бытовые потребители, железная дорога, что привело к нарушению движения поездов, и шахты. Всего на момент инцидента в шахтах находились 532 работника.



В Черниговской области росармия атаковала дроном грузовик-газовоз, на котором доставляли бытовой газ людям. Произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов. Погибли три человека, среди них ребенок. Еще четыре человека ранены, из них - двое детей.



В Харькове войска РФ попали авиабомбой в жилой пятиэтажный дом поздно вечером 2 октября. Пострадали 12 человек, среди которых трехлетний ребенок.



В оккупированной Горловке беспилотник нанес удар по территории многоквартирного дома в жилом массиве «Солнечный». По предварительным данным, погиб мужчина. Также сгорел автомобиль.



В Курчатове Курской области РФ дневной удар 3 октября пришелся по военному объекту. В сети появилось видео, снятое очевидцами, котором после удара взрывается склад боеприпасов. Авторы видео отметили, что из объекта выбежали российские военные.



Система ПВО Patriot прибыла в Украину из Румынии.



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