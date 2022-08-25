Енергетики заживили два райони Донеччини, знову зі світлом — 12 тисяч сімей

25 серпня 2022, 15:20

Енергетики заживили два райони Донеччини, знову зі світлом — 12 тисяч сімей

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у дев'яти населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за 24 серпня аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 11 975 сімей у Бахмутському та Краматорському районах.

«Найбільше відновлень вдалося виконати вчора в Бахмутському районі. Відновлено світло для 5,6 тисячі сімей Бахмутської громади та 5,7 тисячі сімей Торецької громади. Обидві громади зазнають постійних обстрілів та руйнувань. Аналогічна ситуація і в Слов'янській громаді, де фахівці змогли повернути світ більш ніж 100 домогосподарствам. Ще понад 400 домогосподарств заживлено у Костянтинівській громаді», — зазначили в енергокомпанії.

Там додали, що найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. На цей час без електропостачання — 100 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових.

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