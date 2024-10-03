«Озера из отходов»: в Мариуполе оккупанты уже больше двух лет не могут решить проблемы с канализацией

Прорыв канализации в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео

Уже 2,5 года мариупольцы жалуются на постоянные канализационные прорывы. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Подвалы домов заливает, по улицам и во дворах текут стоки и образуются «озера из отходов». Однако оккупанты не могут разрешить ситуацию. Трубы не заменяются, а коммунальные службы до сих пор не укомплектованы достаточным количеством рабочих.



В частности, в историческом центре города по проспекту Мира уже неделю течет канализация. По словам людей, коммунальщики «приехали, просто откачали люк и ушли». Но через короткое время канализация снова продолжает течь.



Жители дома по улице Сеченова, 62 также жалуются на постоянные канализационные прорывы. Возле домов текут стоки, в квартирах запах, из-за которого невозможно открыть окна. Написали обращение о замене канализационного коллектора. Ответ был кратким – «необходимости в замене коллектора нет». Что делать с регулярными подтоплениями жителям не объяснили.

Напомним, что оккупированный Мариуполь не готов к отопительному сезону, жители нескольких районов могут остаться без тепла.