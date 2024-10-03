Дрон РФ атаковал грузовик с газом в Черниговской области: трое погибших, среди них ребенок

Дрон РФ атаковал грузовик с газом на Черниговщине. Фото: Нацполиция

В результате обстрела РФ приграничья Черниговской области погибли три человека, среди них ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.



«Враг атаковал дроном грузовик-газовоз, на котором доставляли бытовой газ людям. Произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов. В результате атаки погибли три человека, среди них ребенок. Еще четыре человека ранены, из них - двое детей», — говорится в заявлении правоохранителей.

Результат атаки россиян в Черниговской области. Фото: Нацполиция

Результат атаки россиян в Черниговской области. Фото: Нацполиция

Ранее войска России ударили по нескольким населенным пунктам Донетчины, ранения получили 11 человек.