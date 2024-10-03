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Дрон РФ атаковал грузовик с газом в Черниговской области: трое погибших, среди них ребенок

03 октября 2024, 16:30

Дрон РФ атаковал грузовик с газом в Черниговской области: трое погибших, среди них ребенок

Дрон РФ атаковал грузовик с газом на Черниговщине. Фото: Нацполиция Дрон РФ атаковал грузовик с газом на Черниговщине. Фото: Нацполиция

В результате обстрела РФ приграничья Черниговской области погибли три человека, среди них ребенок. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины. 

«Враг атаковал дроном грузовик-газовоз, на котором доставляли бытовой газ людям. Произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов. В результате атаки погибли три человека, среди них ребенок. Еще четыре человека ранены, из них - двое детей», — говорится в заявлении правоохранителей. 

Результат атаки россиян в Черниговской области. Фото: Нацполиция

Результат атаки россиян в Черниговской области. Фото: Нацполиция

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