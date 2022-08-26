Энергетики провели ремонты в 25 населенных пунктах Донетчины

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 25 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 25 августа аварийно-ремонтные бригады вернули свет в дома 6327 семей в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.



«Энергетикам удалось попасть к ряду мест повреждений сетей в Авдеевской и Бахмутской громадах и отремонтировать их. Возобновлен свет в 2,7 тысячах домохозяйств и более тысячи домохозяйств соответственно. Кроме того, вчера специалисты энергокомпании смогли выполнить ремонты в Дружковской, Константиновской, Марьинской и Торецкой громадах», — отметили в ДТЭК.



Там добавили, что эти громады постоянно подвергаются обстрелам.



«Самыми сложными направлениями остаются Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Пока без света 89 населенных пунктов, где энергетики не могут работать и нет разрешения на проведение работ от военных», — сообщили в компании.