Енергетики провели ремонти у 25 населених пунктах Донеччини

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 25 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 25 серпня аварійно-ремонтні бригади повернули світло у будинки 6327 сімей у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах.



«Енергетикам вдалося потрапити до низки місць пошкоджень мереж в Авдіївській та Бахмутській громадах та відремонтувати їх. Відновлено світло у 2,7 тисячі домогосподарств та понад тисячі домогосподарств відповідно. Крім того, вчора фахівці енергокомпанії змогли виконати ремонти у Дружківській, Костянтинівській, Мар'їнській та Торецькій громадах», — зазначили у ДТЕК.



Там додали, що ці громади постійно зазнають обстрілів.



«Найскладнішими напрямками залишаються Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський. Поки що без світла 89 населених пунктів, де енергетики не можуть працювати та немає дозволу на проведення робіт від військових», — повідомили у компанії.