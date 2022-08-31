На Луганщині окупанти зруйнували понад 160 навчальних закладів — Гайдай

Понад 160 навчальних закладів Луганської області було зруйновано окупантами під час російського вторгнення, 19 із них не підлягають відновленню. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що більшість зі шкіл та дитячих садків можна відремонтувати, але пошкодження там значні – роботи передбачають великі капіталовкладення. За інформацією Гайдая, окупанти не мають грошей на відновлення освітніх закладів.



«Сумнозвісним прикладом є Сєвєродонецьк, де до початку збройної агресії рф працювали 20 шкіл, більшість з яких була заповнена, як то кажуть, під зав’язку. Росіяни відкривають лише чотири – на більше відсутні кошти для відбудови розбитих закладів освіти. Але головне, що не вистачає дітей. Бо майже 9 000 хлопців та дівчат громади продовжують навчатися в евакуйованих навчальних закладах», — написав Сергій Гайдай .

У Луганській ОВА склали список зруйнованих російськими військами навчальних закладів регіону:

- 54 заклади дошкільної освіти (5 зруйновано повністю);

- 85 закладів загальної середньої освіти (8 зруйновано повністю);

- 6 закладів позашкільної освіти (1 зруйновано повністю);

- 14 закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2 зруйновано повністю);

- 4 заклади фахової передвищої освіти (3 зруйновано повністю);

- 2 заклади вищої освіти.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу на підконтрольній українській владі частині регіону через обстріл загинули чотири мирні жителі.