В России заявили о «последствиях» для США в случае поставок Украине ракет большей дальности

Россия будет считать США участницей войны в Украине в случае поставок ракет большей дальности. Об этом заявила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передают «Ведомости».



В Кремле считают, что США демонстрируют свою заинтересованность в «максимальном затягивании боевых действий» и в контроле над этой ситуацией.



По ее словам, Россия оставит за собой право «адекватно» реагировать.



На прошлой неделе президент США Джо Байден одобрил выделение нового пакета помощи Украине на 675 млн долларов. Пентагон предоставит Украине 105-мм гаубицы, военные внедорожники Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы, ракеты для РСЗО HIMARS, противорадиолокационные ракеты Harm, артиллерийские боеприпасы, а также системы искусственного интеллекта.