У Росії заявили про «наслідки» для США у разі постачання Україні ракет більшої дальності

Росія вважатиме США учасницею війни в Україні у разі постачання ракет більшої дальності. Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу, повідомляють «Ведомости».



У Кремлі вважають, що США демонструють свою зацікавленість у «максимальному затягуванні бойових дій» та у контролі над цією ситуацією.



За її словами, Росія залишить за собою право "адекватно" реагувати.



Минулого тижня президент США Джо Байден схвалив виділення нового пакету допомоги Україні на 675 млн. доларів. Пентагон надасть Україні 105 мм гаубиці, військові позашляховики Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи, ракети для РСЗВ HIMARS, протирадіолокаційні ракети Harm, артилерійські боєприпаси, а також системи штучного інтелекту.