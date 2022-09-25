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Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины

25 сентября 2022, 22:39

Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины

Сегодня днем российские оккупационные войска обстреляли два района Днепропетровской области, люди оставались без электричества. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«В Никопольском районе из ствольной артиллерии враг попал по Марганцу. Там частично повреждены два здания. Под вражеским огнем оказалась и Мировская громада. Задело два частных жилых дома, три хозяйственных сооружения, три линии электропередач. Обошлось без пострадавших», — написал Лукашук в Тelegram.

Он также сообщил, что в Синельниковском районе оккупанты ударили по Великомихайловской громаде, атаковали два села. Люди не пострадали.

«В результате обстрела в шести населенных пунктах исчезло электроснабжение, а аварийные бригады уже вернули свет в дома граждан. Также информирую, что сегодня исчезло электроснабжение в Покровской громаде. Три тысячи абонентов остались без света. С обстрелами это не связано — произошла аварийная ситуация. Пока все восстановлено», — рассказал Лукашук.

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