Окупанти накрили вогнем Донеччину: У Курахівці та Бахмуті загинули люди

На підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російської армії за добу загинуло п'ять мирних жителів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, чотири особи загинули в Курахівці та одна — у Бахмуті. Ще десять осіб отримали поранення: п'ять — у Курахівці, по одному — у Бахмуті, Гірнику, Торецьку, Красногорівці, Північному.



Кириленко зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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