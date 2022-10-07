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Ночью российская армия атаковала Никополь 40 снарядами

07 октября 2022, 08:33

Ночью российская армия атаковала Никополь 40 снарядами

Ночью российские оккупационные войска шесть раз ударили по Никопольскому району Днепропетровской области из РСЗО и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«В Никополь прилетели около 40 российских снарядов. В городе повреждены несколько многоэтажек, более десяти частных домов, хозяйственные постройки, предприятие транспортной инфраструктуры, газопроводы и электросети», — написал он, отметив, что по предварительной информации люди не пострадали.

Также Валентин Резниченко рассказал, что последствия обстрела Марганецкой общины выясняются.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя.

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